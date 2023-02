Mali : De Gao, le Premier ministre prêche l’unité nationale - abamako.com

Mali : De Gao, le Premier ministre prêche l'unité nationale Publié le dimanche 19 fevrier 2023 | L'Essor

Face aux forces vives de la région de Gao, le Premier ministre, Choguel Kokalla Maiga, a invité les populations locales à perpétuer avec leur légendaire patriotisme et engagement envers la cohésion nationale.



Le chef du gouvernement a rencontré samedi les forces vives de la région de Gao dans la salle de conférences du gouvernorat. Le gouverneur, le général Moussa Traoré, a salué les efforts du gouvernement de la Transition en faveur de sa région avant d’égrener les perspectives et défis à relever.



Ces problèmes dont souffre la population de la Cité des Askia sont liés à l’électricité, la télécommunication, la pénurie d’eau, l’insécurité et le développement rural. Les responsables du cadre de concertation, de la CAFO régionale et du Conseil régional de la jeunesse se sont tous reconnus dans les doléances faites par général Moussa Traoré.



Pour sa part, Choguel Kokalla Maiga a rassuré que ces préoccupations seront transmises à qui de droit afin que solution soit trouvée. Par ailleurs, selon lui, les élections, la politique, l’agriculture…Bref, tout développement n’a de sens que lorsqu’un pays est sécurisé.



« Notre tâche principale est que le Mali soit sécurisé », a-t-il déclaré. Et de promettre que les autorités feront tout pour que, d’ici la fin de la Transition, certaines actions soient réalisées au bénéfice de la population ». Mais, le Premier ministre a clairement indiqué que la priorité demeure la sécurité. Il invite par conséquent les populations de Gao à soutenir les Forces armées maliennes (FAMa). Car, ajoute le chef du gouvernement, l’armée est le principal outil de souveraineté.



Le chef du gouvernement a également demandé aux populations d’œuvrer à être le gardien de l’unité nationale dans notre pays. « Gao doit maintenir le flambeau de l’unité de la République », a-t-il dit tout louant la bravoure des populations contre toute éventualité séparatiste.



A la suite de cette rencontre avec les forces vives, Choquel Kokalla Maiga a visité, à Béra, le site de l’université de Gao. Il a aussi inauguré le système d’irrigation du périmètre de Bagoundjè. Le programme de la journée du samedi est sanctionné par une séance de prière au stade Kassé Kéita de Gao.



Envoyé Spécial



Oumar DIAKITE