Dans un communiqué publié le samedi 18 février 2023, le jour où le Premier ministre Choguel Maïga devait se rendre à Ansongo et Bourem selon le programme de sa visite en cours à Gao, le Bloc d’Intervention Populaire et Pacifique pour la Réunification Entière du Mali (BIPREM) dit féliciter le gouvernement pour l'annulation de cette phase de l'agenda du PM. Voici en intégralité ce communiqué signé Laciné Diawara, le président du BIPREM.



Annulation du voyage du PM à ANSONGO et BOUREM



Le BIPREM félicite le gouvernement



Le Bloc d’Intervention Populaire et Pacifique pour la Réunification Entière du Mali (BIPREM) a appris par voie de presse et diverses canaux de communication que la visite officielle du Premier Ministre CHOGUEL MAIGA initialement prévue le samedi 18 Février 2023 à ANSONGO et BOUREM a été annulée.

Au-delà de toute considération politique et estimant qu’une telle visite aurait été diversement interprétée voire assimilée à une provocation au regard des récentes déclarations d’un membre du CNT à cet effet, le BIPREM félicite le gouvernement pour cette décision empreinte de sagesse portant annulation.



Le Bloc d’Intervention Populaire et Pacifique pour la Réunification Entière du Mali (BIPREM), fidèle à son engagement patriotique invite, les autorités à préparer au mieux toute visite sur le terrain en impliquant davantage les populations ainsi que les mouvements signataires de l’Accord.

Le BIPREM reste convaincu que seul un dialogue inter-Malien sincère et dépourvu de toute velléité dominatrice et indépendantiste permettra le retour d’une paix définitive au Mali.