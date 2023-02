Bénin : Les Guépards succèdent aux Écureuils, l’équipe nationale change de surnom - abamako.com

Bénin : Les Guépards succèdent aux Écureuils, l`équipe nationale change de surnom

Jusqu'alors désignée par l'appellation d'Écureuils, l'équipe nationale du Bénin va devenir les Guépards.



Exit les Écureuils, place aux Guépards du Bénin ! Annoncé en août dernier par le président de la Fédération, le changement de surnom de l'équipe nationale béninoise a été confirmé ce vendredi par arrêté ministériel. « Les équipes nationales sportives masculines sont désignées par l'appellation : Les Guépards du Bénin », peut-on lire dans ce document signé par le ministre béninois des Sports, Oswald Homéky. Quant aux équipes nationales féminines, elles seront désormais désignées comme les « Amazones du Bénin ».



Un nouveau sélectionneur attendu

Déjà évoquée au moment de la CAN 2019, qui vit l'équipe béninoise atteindre pour la première fois de son histoire les quarts de finale, cette hypothèse d'un changement de nom est donc devenue réalité. Ceci alors que Steve Mounié et ses coéquipiers reprendront le mois prochain les éliminatoires de la prochaine CAN sous la direction d'un nouveau sélectionneur, qui sera sauf retournement de situation l'expérimenté Gernot Rohr.



Éléphants, lions et aigles...

Une nouvelle ère s'ouvre donc pour le Bénin, actuel 91e au classement mondial de la FIFA. Au milieu des éléphants, lions et autres aigles, l'écureuil, son surnom depuis 1970, était souvent raillé par les adversaires, et considéré comme trop fragile et modeste par les fans béninois. En troquant le petit rongeur grimpeur pour le plus rapide des fauves de la savane, présent sur les armoiries nationales, leur pays sort ses griffes. A l'équipe désormais d'accorder sur le terrain les actes aux paroles.