Le président de la Maison de la presse et président de l’Union des radios et télévisions libres du Mali (URTEL), Bandiougou Danté serait confronté à un groupe de promoteurs radios libres pour avoir nommé une secrétaire, fonctionnaire à Bollé (prison pour femmes) comme présidente de l’Union des radios et télévisions libres du Mali. Les derniers chiffres donnent 418 radios libres reconnues par l’État .Depuis quand un fonctionnaire à la tête de l’URTEL.