Ajustement structurel, cas du Mali: 5 666 chefs de familles victimes Publié le lundi 20 fevrier 2023

L`Huicoma de Koulikoro

Le Programme de l’ajustement structurel (PAS) a concerné deux (02) vagues: les premières 1987 et 1988 et 1989. Les deuxièmes vagues 1991-1992 et 1993. Ils étaient au nombre 5 666 fonctionnaires victimes du PAS dans son exécution. La Banque mondiale, l’USAID et tous les Partenaires techniques et financiers (PTF) ont versé une enveloppe de 310 milliards de F CFA pour le financement du programme.



