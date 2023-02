Mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali M: Les groupes armés conviés à Alger aujourd’hui - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali M: Les groupes armés conviés à Alger aujourd’hui Publié le lundi 20 fevrier 2023 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par A S

Conférence de presse de la CMA sur la situation à Kidal

Les membres de la Coordination des Mouvements de l`Azawad (CMA) ont animé une conférence de presse le 18 Octobre 2016, afin de partager avec les journalistes, la situation de Kidal Tweet



Les groupes armés signataires de l’Accord d’Alger et membres du Cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement (CSP-PSD) tiendront ce lundi 20 février 2023 une réunion avec les autorités algériennes. La délégation composée des membres de la CMA est arrivée à Alger le samedi, selon des sources proches du mouvement qui ne « soufflent plus dans la même trompette » que Bamako. Il s’agira à travers cette rencontre pour Alger qui est le chef