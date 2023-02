Le PM dans la région de Gao : la photo du terrain - abamako.com

Le PM dans la région de Gao : la photo du terrain Publié le lundi 20 fevrier 2023 | Le Républicain

Si le Premier ministre a pu se rendre dans les cercles d’Ansongo et à Bourem son village, comme précédemment prévu dans son agenda de visite dans la région de Gao, il aurait réussi une prouesse dans le contexte sécuritaire que notre pays traverse depuis plus d’une décennie. Cet hypothétique exploit aurait signifié une évolution positive pouvant être mise au profit de la panoplie de matériels militaires acquis ces deux dernières années.



Si le message porte n°2023/ 0035/GRG-CAB du 17/02/2023 du Gouverneur de la région de Gao aux préfets de cercles d’Ansongo- Bourem-Almoustarat, annonçant l’annulation de la visite de terrain du Premier ministre, chef du gouvernement dans lesdits cercles, demeure inchangé et qu’il n’a pu se rendre dans ces localités pour des raisons sécuritaires, l’aveu du statu quo sécuritaire serait patent, ou du moins que la situation serait gravissime et allant crescendo.



Et pourtant, ce n’est que le mardi 14 février que le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara réceptionnait à la base aérienne de Gao un nouveau lot de drones de types Bayktar TB2 pour le compte des forces armées maliennes, redonnant confiance aux populations, qui demeuraient rassurées à l’annonce de cette visite du Premier ministre. Mais cette lueur a fait un long feu, et voilà ! La présente visite du chef du gouvernement demeure suivie sur le plan national et international tel un test grandeur nature. Mais tel un appareil photo, elle ne pourra nous renvoyer que l’image réelle du terrain. Comment dire le contraire à ceux qui soutiennent que tout cela n’est que «tape-à-l’oeil qui ne saurait constituer une politique de sécurité viable»?



B. Daou