Situation sécuritaire délétère dans le centre et le nord du Mali Le PARENA invite les autorités à engager un « dialogue constructif » avec Iyad Ag GHALI et Hamadoun Kouffa Publié le lundi 20 fevrier 2023

La situation sécuritaire dans le centre et la partie septentrionale du pays n’est pas rassurante selon le PARENA de l’ancien ministre des affaires étrangères, Tièbilé Dramé. Dans un communiqué rendu public le samedi 18 février, le Parti invite les autorités à engager un « dialogue constructif avec les acteurs maliens de l’insécurité et de l’instabilité » au premier rang desquels les chefs terroristes Iyad Ag Ghali et (…)



