G5 SAHEL : la Mauritanie prend les commandes, de nouvelles résolutions prises - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique G5 SAHEL : la Mauritanie prend les commandes, de nouvelles résolutions prises Publié le lundi 20 fevrier 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par DR

G5 SAHEL : la Mauritanie prend les commandes, de nouvelles résolutions prises

Lundi 20 février 2023, En marge au 36ème Sommet Ordinaire des chefs d`États de l’Union Africaine, le Président de la République, SEM Mohamed Bazoum, a participé au 6ème Sommet extraordinaire des Chefs d`Etat du G5 Sahel, qui s`est tenu à N`Djamena. Tweet

En marge au 36ème Sommet Ordinaire des chefs d’États de l’Union Africaine, le Président de la République, SEM Mohamed Bazoum, a participé au 6ème Sommet extraordinaire des Chefs d’Etat du G5 Sahel, qui s’est tenu ce lundi 20 février 2023 à N’Djamena.

La réunion a permis de faire l’état des lieux de la situation qui prévaut de manière générale au sein de l’organisation. De façon plus particulière, les Chefs d’Etat et de délégation se sont entretenus sur la situation socio-économique et sécuritaire austère du G5 Sahel.



Ils ont également abordé la question du retrait du Mali qui a entraîné une crise politique et institutionnelle au sein de l’organisation.





Il s’est dégagé de cette assise une volonté commune de mener les actions ensemble, de chercher les voies et moyens pour répertorier et identifier les besoins et redonner un nouveau souffle aux rapports du G5 Sahel.



Ainsi, en vue de pérenniser l’organisation et de lui permettre d’atteindre ses objectifs, les membres du G5 Sahel ont adopté de nouvelles résolutions sur le plan sécuritaire, sur le développement et sur la redynamisation du groupement.



Les Chefs d’Etat ont apprécié les efforts consentis par le Secrétariat Exécutif et les partenaires du G5 Sahel. Ils ont par ailleurs, porté le président de la République Islamique de Mauritanie, SEM Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à la tête de l’institution.





Notons que, les Chefs d’Etat et de délégation ont décidé de tenir leur prochain Sommet Ordinaire à Niamey, la capitale du Niger.





L.L