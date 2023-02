Me Claude David Convisser, l’homme d’affaire américain sur la crise au Nord : Demande à rencontrer Iyad Ag Ghali ! - abamako.com

Me Claude David Convisser, l'homme d'affaire américain sur la crise au Nord : Demande à rencontrer Iyad Ag Ghali ! Publié le lundi 20 fevrier 2023 | Le Sursaut

Claude David Conviser, un avocat américain et non moins homme d’affaires vivant au Mali a tenu hier dimanche 19 février, une conférence de presse à l’Hôtel ‘’Hannadi’’ sis à Magnambougou Faso Kanu pour lancer un appel au peuple africain à la création d’une Afrique Unie comprenant Azawad administrativement indépendant du Mali dans le but de mettre fin au terrorisme. Il se propose aussi de rencontrer Iyad Ag Ghaly pour lui adresser un message.



A l’entame de son propos, Me Claude David Convisser a indiqué que cette conférence de presse vise à rapporter ses récentes actions dans les medias et vis-à-vis d’Iyad Ag Ghali. Il s’agit d’une interview accordée au journal ‘’Politicien Musulman’’ du 10 février, d’une vidéo postée sur le site Orbite.com, le 29 janvier et de sa lettre remise à main propre à Iyad Ag Ghali du JNIM (Jama’a Nustrat ul-Islam wa al-Muslimin).



Touchant au sujet d’actualité, il a évoqué la confédération que le Mali, le Burkina Faso et la Guinée veulent créer. A cet effet, il dit avoir déjà touché ce sujet dans son Mémorandum de 43 pages du 28 septembre 2021. « Dans lequel, j’ai appelé à la création d’une Afrique unie comprenant un Azawad administrativement indépendant du Mali comme moyen de mettre fin au terrorisme et à la guerre qui sévissent dans le Sahel occidental » a-t-il rapporté avant d’affirmer avoir remis ce mémo à environ 25 ministres au Mali, au Burkina Faso au Ghana, aux Etats-Unis et en France et d’en distribuer des copies aux journalistes maliens, burkinabé et ghanéens.



A cet effet, il dit ne pas être favorable à une confédération entre les pays africains. Pour la simple raison qu’une telle structure serait basée sur des frontières arbitraires et indéfendables imposées par des puissances coloniales européennes il y’a 137 ans pour diviser les peuples africains. Certes que tous les africains qu’il a rencontrés ont le désir de l’unité, cependant que cela doit être faite sur des bases solides pour ne pas connaître les mêmes difficultés que certains Etats unifiés aujourd’hui, tels les USA, l’Inde, l’Italie, l’Allemagne, le Japon et la Chine. A titre d’exemple, il est revenu sur le cas des Etats-Unis avec les Britaniques, où 13 anciennes colonies britanniques avaient décidé de former une confédération. « Cette confédération d’Etats américains n’a duré que peu de temps avant d’échouer ».



Sur la situation au Nord du Mali, Me Claude David Convisser, sur le fait que la CMA ait annoncé qu’elle entamera une opération militaire visant à débarrasser les zones rurales du Nord du Mali des éléments qui ne lui sont pas fidèles et à surveiller les troubles, estime que peu importe la manière dont cette coordination décrit cette campagne, qu’en clair : « la CMA exerce une indépendance de fait vis-à-vis des forces militaires maliennes. Puisque l’Algérie n’a pas condamné la nomination par la CMA des chefs militaires dévoués à l’indépendance politique de l’Azawad, nous devons supposer que les activités et l’agenda de la CMA sont approuvés par l’Algérie ». Il dit cela en se basant sur une affirmation d’un certain Moussa Diakité dans les colonnes de ‘’L’Indépendant’’.



A l’en croire, le moyen pour résoudre l’impasse politique du nord du Mali est de donner à l’Azawad son indépendance. Que cette condition est seulement possible si l’Azawad doit être soumis à une Afrique Unie et à son autorité centrale forte. « Cette proposition dépend d’abord d’un accord de paix, puis d’une alliance militaire pour vaincre l’Etat islamique (DAESH) » a-t-il proposé.



Revenant à sa lettre envoyée à Iyad Ag Ghali, il évoque le fait que ce dernier semble en train de rassembler de nouvelles forces et du matériel pour affronter DAESH dans le coin sud-Est du Mali de la zone des trois frontières. Se montrant au parfum de tout ce qui se passe, il dit que l’un des Emirs d’Iyad s’est opposé à ce qu’il détourne certains de ses camions. Face à cette posture du patron du JNIM, Me Convisser a tenu à rappeler à Iyad comment les Etats Unis ont soutenu les Kurdes pour vaincre l’Etat islamique en Syrie et en Irak. Que la Turquie alliée des Etats-Unis et membre de l’OTAN, considère les milices Kurdes comme des terroristes. Malgré cela, dit-il, les Etats-Unis ont armé les kurdes et en leur offrant les meilleurs renseignements électroniques au monde. Afin, que la milice kurde puisse battre l’Etat islamique sur le champ de bataille.



Dans un message clair, il s’est adressé en ces termes au chef du groupe jihadiste JNIM : « Iyad, vous êtes un guerrier. Pour gagner votre guerre, je vous prie d’abord d’offrir la paix aux Songhaï, aux Peuhls, aux Dogons et à tous les autres peuples du Mali. Ensuite, après que le gouvernement malien et les autres gouvernements de la région auront accepté de faire la paix avec vous, si j’ai un mot à dire, les Etats unis armeront et édifieront le JNIM et les FAMa pour vaincre l’Etat islamique ». En conclusion, l’avocat et homme d’affaires américain, après avoir salué la ténacité et le combat d’Iyad pour les principes pendant 30 ans, a exprimé son désir de le rencontrer à condition que : « vous ne me reteniez pas captif » dit-il.



Par Fatoumata Coulibaly