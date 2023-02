Communiqué de la maison de la presse - abamako.com

Communiqué de la maison de la presse Publié le lundi 20 fevrier 2023

La Maison de presse du Mali

Ce lundi 20 février 2023, les locaux de la Maison de la Presse du Mali ont été saccagés.



Cet acte déplorable s’est déroulé durant un point de presse organisé par un groupe d’acteurs politiques et de la société civile.



La Maison de la Presse condamne avec la dernière vigueur cet acte violent. La faitière des médias rappelle que, quelques soient les motifs et qui que soient les auteurs, le saccage du haut lieu des expressions plurielles est indigne de notre Mali qui se veut un havre de paix.



La Maison de la Presse invite les autorités compétentes à faire toute la lumière sur ces événements malheureux afin que les auteurs et leurs complices soient punis conformément aux lois.

Par ailleurs, la Maison de la Presse a commis un huissier de justice pour constater les dégâts.

Enfin, la Maison de la Presse va suivre avec une attention particulière l’évolution et les résultats des enquêtes. Elle se réserve le droit de porter plainte contre ceux-là qui ont perpétré ce vandalisme.



Le Président de la Maison de la Presse

El Hadj Bandiougou DANTÉ

Chevalier de l’Ordre National