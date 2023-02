Politique

Issa kaou Djim hier, lors de la conférence de presse de la nouvelle plateforme «Appel du 20 Février pour Sauver le MaIi»: «Nous demandons au Président de la Transition de travailler avec la Constitution de 1992 et de faire "du ATT" et non "du Sanogo">

Publié le mardi 21 fevrier 2023 | Nouvel Horizon