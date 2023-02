Burkina Faso, Centrafrique, Mali... Comment la présence française est-elle devenue indésirable dans ces pays d’Afrique ? - abamako.com

Burkina Faso, Centrafrique, Mali... Comment la présence française est-elle devenue indésirable dans ces pays d'Afrique ? Publié le mardi 21 fevrier 2023 | francetvinfo.fr

© Autre presse par DR

Serval

Dimanche, l’armée du Burkina Faso a annoncé la fin officielle des opérations de soldats français sur son territoire. Dernier épisode en date d’une relation devenue houleuse.



Un nouveau retrait d’un pays d’Afrique de l’Ouest. L’armée burkinabé a annoncé, dimanche 19 février, la fin officielle de la présence de la force française Sabre au Burkina Faso. Il y a un mois, les autorités locales avaient dénoncé l’accord actant la présence des forces françaises dans leur pays, leur donnant un mois pour partir.



Cette rupture fait suite au départ des derniers soldats français de l’opération Barkhane encore présents au Mali, en août 2022, et à la suspension de la coopération militaire tricolore avec la Centrafrique, l’été précédent. A l’époque, le ministère des Armées avait dénoncé une campagne de "désinformation massive" visant la France dans ce pays d’Afrique centrale, avec l’aide de la Russie. Les derniers militaires français encore présents en Centrafrique sont partis le 15 décembre, dans un pays où la milice russe Wagner a gagné du terrain.



Comment expliquer cette série de départs des forces françaises, et quel rôle ont joué des acteurs russes dans cette contestation de la présence française ? Eléments de réponse avec Alain Antil, chercheur et directeur du centre Afrique subsaharienne de l’Institut français des relations internationales (Ifri).