Prévu en août prochain, la Super League africaine rassemblera les équipes les plus prestigieuses du continent. Et le vainqueur repartira avec une belle cagnotte.



En effet, la Confédération africaine de football (Caf) a dévoilé la somme qu’empochera le gagnant. Elle s’élève à 6 millions de dollars soit 5,6 millions d’euros. De quoi motiver chaque équipe participante.



A noter que les clubs retenus pour disputer le tournoi sont : l’Espérance Tunis (Tunisie), du Wydad Casablanca (Maroc), de Al Ahly (Égypte), du TP Mazembe (RD Congo). Mais également de Horoya AC (Guinée), de Simba SC (Tanzanie), de Petro Atlético (Angola) et Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud).