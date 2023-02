G5 Sahel : "le retrait du Mali, l’un des pays fondateurs, est un événement douloureux" (Mahamat Deby) - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique G5 Sahel : "le retrait du Mali, l’un des pays fondateurs, est un événement douloureux" (Mahamat Deby) Publié le mardi 21 fevrier 2023 | Alwihda Info

Tweet







Le discours du président en exercice sortant a mis en lumière les défis importants auxquels le G5 Sahel est confronté, tout en soulignant l'importance de rester fidèle aux idéaux de l'organisation et de renforcer l'unité entre les pays membres.







Le président en exercice sortant du G5 Sahel, le général Mahamat Idriss Deby, a prononcé un discours d'ouverture lors du Sommet Extraordinaire de l'organisation le 20 février 2023 à N'Djamena. Dans son allocution, le général a souligné les défis majeurs auxquels l'organisation a été confrontée au cours des deux dernières années, notamment le retrait du Mali de l'organisation, le retrait de la France du Mali et du Burkina Faso et l'intervention de la Russie au Mali.



Le général Mahamat Idriss Deby a insisté sur la nécessité de ne pas trahir les idéaux des prédécesseurs, les espérances des populations et par-dessus tout, l'esprit d'unité qui fait l'ADN du G5 Sahel. Il a rappelé que le retrait du Mali, l'un des pays fondateurs, est un événement douloureux qui nécessite une réflexion profonde sur nos engagements communs.



Le président de transition a également souligné l'importance de renforcer la volonté de créer un espace fiable et stable pour les populations de la sous-région. Il a ajouté que la situation politique et sécuritaire dans la sous-région est en constante évolution, et que l'organisation doit faire face à ces développements aux relents sérieux.



Le Sommet extraordinaire devrait permettre de réfléchir à des solutions concrètes pour relever ces défis, afin de garantir un avenir plus stable et plus sûr pour les populations de la sous-région



Alwihda Info