Polémique autour du voyage du PM dans la région de Gao : Dr Choguel Kokalla Maïga revient sur l'annulation des destinations Ansongo et Bourem
Publié le mardi 21 fevrier 2023 | Le Pays

Prévu de se rendre également à Ansongo et Bourem lors de sa visite dans la région de Gao, le premier ministre, Choguel Kokalla Maïga a dû annuler en dernière minute les destinations citées. Depuis, une forte polémique règne sur la question conduisant le premier ministre lui-même à apporter des précisions sur les raisons de l’annulation de la visite dans ces deux localités.



Le premier ministre étant à la tête d’une forte délégation qui s’est rendu à Gao le vendredi 17 février 2023 pour une visite. Cette visite était une occasion pour le premier ministre Choguel Kokalla Maiga et sa délégation d’offrir des matériels agricoles, des vivres, des tricycles à la population de Gao. Par ailleurs, faire des promesses de l’amélioration de leur condition de vie qui est affectée par le terrorisme depuis 2012.



Après cette visite à Gao, le premier ministre et sa délégation devrait se rendre à Ansongo et à Bourem, mais le voyage a été annulé. Depuis une polémique ronde autour de l’annulation de ce voyage dont certains affirment qu’il a été annulé pour des raisons de sécurité. Contre tout entendement le chef du gouvernement laisse entendre que cette affirmation n’est pas fondée.



« Si c’était la peur de l’insécurité, cela n’allait pas nous empêcher de partir, nous n’avons peur de personne si ce n’est pas Dieu et le peuple malien. Il était prévu que j’y aille, par Hélicoptère. Seulement c’est le gouverneur qui a décidé que moi et ma délégation restions à Gao, moi je pense qu’il faut diriger un pays avec la raison et non avec le cœur». Souligne le premier ministre malien, Dr Maiga.



D’après les explications données par le premier ministre, c’est le gouverneur de la région de Gao qui a décidé d’annuler leur voyage vers Ansongo et Bourem et a préféré que la rencontre avec ces populations se fasse à Gao ville, cela pour diverses raisons qu’il a préféré taire.



En ce qui concerne la polémique autour de son accueil à son arrivée dans la ville de Gao dont certains prétendent qu’il a été accueilli par les Touaregs notamment les Imghads, le chef du gouvernement apporte aussi des précisions



« Ce sont tous les Touaregs et les Arabes qui m’ont reçu à Gao. Comme ma mission a réussi à Gao, certains voulaient faire de la manipulation et chercher du buzz avec cet argument, car beaucoup de personnes sont à la recherche de ce qui peut contribuer à diviser les maliens» relate le premier ministre Choguel Kokalla Maiga



par ailleurs, le premier ministre, le Dr Choguel Kokalla Maiga a mentionné qu’alors qu’il s’apprêtait pour sa visite dans la région de Gao, le ministre de la défense et des anciens combattants a mis à sa disposition des hélicoptères pour le voyage vers Ansongo et Bourem, une manière pour lui de dire que ce n’est pas l’insécurité la cause de l’annulation de son voyage.



Notons que le premier a, au nom de sa délégation et à son nom propre demandé des excuses à la population d’Ansongo et de Bourem qui avaient commencé la fête pour son arrivée afin de prouver à tout le monde que le premier ministre est de leur cercle.



Tioumbè Adeline Tolofoudié



Source : LE PAYS