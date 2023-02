Nouveau découpage administratif : le Mali va compter désormais 1 district, 19 régions, 156 cercles, 466 arrondissements, 819 communes et 12.712 villages - abamako.com

Nouveau découpage administratif : le Mali va compter désormais 1 district, 19 régions, 156 cercles, 466 arrondissements, 819 communes et 12.712 villages Publié le mardi 21 fevrier 2023

Carte du mali

Selon une note issue des travaux du groupe d’experts chargé du découpage administratif du Mali, le découpage existant a été conçu dans un but d’encadrement politique, administratif et fiscal des populations maliennes par les Pouvoirs Publics. L’objectif majeur était d’assurer le développement et la démocratisation du pays à la base, en associant les populations à la gestion de leurs propres affaires à travers des comités et des conseils de développement.



Le groupe de travail propose, selon la note, la suppression des Régions existantes pour permettre la création de nouvelles Régions administratives, propositions induisant Ipso facto la proposition de création de nouveaux cercles procédant du démantèlement des cercles existants. Ainsi, le groupe de travail propose la création d’un District, de 19 Régions administratives, 156 cercles, 466 arrondissements, 819 communes et 12.712 villages.



ANDROUICHA