Crise malienne : l'ACCM expose sa position vis-à-vis de la gestion des dossiers Publié le mardi 21 fevrier 2023

L’Association de la Conférence des Cadres pour le Mali (ACCM) n’est pas restée en marge de la gestion de la crise qui secoue le Mali depuis des lustres déjà. Dans une déclaration datant du lundi 20 février 2023, cette association a exposé sa vison et sa position par rapport aux défis majeurs auxquels le pays reste confronté. Nous vous proposons ici l’intégralité.



Déclaration



Nous membres fondateurs, actifs et sympathisants de l’ACCM,

Préoccupés par divers agissements orchestrés, çà et là, en vue de compromettre les efforts de reconstruction d’une nation malienne paisible et réconciliée ;

Tirant des enseignements de sagesse du jardin parfait de nos vraies valeurs socio culturelles ;

Sensibles à l’Appel vibrant et de haute portée lancé par le Mouvement TABALE pour la signature d’un accord inter- maliens pour la paix et le développement ;

Nous saluons la mémoire de tous ceux qui ont payé de leur vie afin de forger le meilleur destin du Mali ;



Déclarons partager objectivement les actions du Mouvement TABALE, notamment en ce qui concerne la recherche de solution aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre consensuelle des Accords de Paix et de Réconciliation issus du processus d’Alger (APR) ;

Nous apportons notre appui aux Autorités de la Transition de notre pays tout en les exhortant à plus d’écoute, de vigilance afin de sauvegarder les idéaux, les acquis dans une optique responsable et consensuelle, gage de retour à l’ordre constitutionnel normal au service exclusif de l’intérêt général ;

Nous exprimons notre solidarité agissante à l’ensemble du peuple malien profondément éprouvé par les difficultés conjoncturelles qui prévalent sur fond de bouleversements et de soubresauts de toutes sortes secouant le monde de nos jours ;

Nous renouvelons notre engagement à réussir l’union sacrée des cœurs et des esprits autour de la culture de la paix, de pardon et de la cohésion sociale pour un Mali apaisé.

Nous favorisons la culture de l’excellence et la compétence, tout en extirpant les forces du mal par l’éradication de la violence, de la haine et de l’ignorance ;

Nous nous prononçons favorablement pour la fusion de nos différentes composantes en une structure capable d’allier souplesse et rigueur afin d’accélérer le dialogue inclusif, l’entente, la tolérance entre tous les maliens, sachant que le seul combat qui vaille est celui du développement durable.





Bamako, le 20 février 2023.



Le Président.