Insécurité au Mali: La MINUSMA perd trois casques bleus dans l’explosion d’un engin improvisé dans le Centre du Mali - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Insécurité au Mali: La MINUSMA perd trois casques bleus dans l’explosion d’un engin improvisé dans le Centre du Mali Publié le mardi 21 fevrier 2023 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Situation Sécuritaire: deux Casques bleus de la MINUSMA perdent la vie suite à une attaque à Tombouctou

Tweet

Dans un communiqué diffusé le 21 Février 2023, la MINUSMA a annoncé la perte de trois casques bleus à la suite de l'explosion d’un engin improvisé dans le Centre du Mali. Voici la teneur du communiqué.



"Bamako, le 21 février 2023 – Trois casques bleus de la MINUSMA ont perdu la vie et cinq autres ont été grièvement blessés ce matin quand leur véhicule a heurté un engin explosif improvisé dans le Centre du Mali. L’incident a eu lieu près du village de Songobia, situé à 29 km au sud-ouest de la ville de Bandiagara, alors que leur convoi de ravitaillement était en route vers leur base de Sévaré.

“ Je condamne fermement cette attaque et présente mes condoléances les plus émues aux familles et frères d’armes des défunts casques bleus “, a souligné le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies au Mali et chef de la MINUSMA, El-Ghassim Wane. L’incident intervenu ce jour est “ une illustration tragique supplémentaire de la complexité de notre environnement opérationnel et des sacrifices consentis par la communauté internationale pour la paix au Mali “, a-t-il ajouté.



La MINUSMA est l’une des opérations de paix les plus dangereuses pour les casques bleus. Depuis son déploiement au Mali en 2013, 168 soldats de la paix ont perdu la vie dans des actes hostiles.



Rappelant que les attaques visant les forces de maintien de la paix peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international, le Représentant spécial a souligné la nécessité de tout mettre en œuvre pour identifier et traduire en justice les auteurs d’actes hostiles contre la MINUSMA. Il a renouvelé l’engagement de la MINUSMA, dans le cadre de son mandat, à continuer à œuvrer en faveur de la sécurité et de la stabilité au Mali en appui aux efforts des autorités maliennes et des autres acteurs concernés.



Fsanogo