GTIA-2 Keletigui : Des Terroristes neutralisés lors d’une opération de reconnaissance - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique GTIA-2 Keletigui : Des Terroristes neutralisés lors d’une opération de reconnaissance Publié le mardi 21 fevrier 2023 | FAMa

Tweet



7 Terroristes neutralisés, 2 armes à feu dont un PM et un fusil de chasse, des chargeurs garnis, 2 motos, et une Radio-Talki récupérés, 600 kg de petit mile saisis : Tel est le bilan de l'opération de reconnaissance menée par un échelon du GTIA-2 Keletigui dans les zones de Sama, Sokoura, Toum, Wankoro et Massakana situées à une soixantaine de km au sud-ouest de Dialassagou. C'était du 15 au 17 février 2023.



Satisfait de ce résultat, le commandant du GTIA-2 Keletigui, le commandant Abdoul Wahab COULIBALY a vivement félicité ses hommes qui ont consenti beaucoup d'efforts pour engranger ce succès sous son leadership.

À rappeler que début février, les habitants de Diangassagou (15 km à l'ouest de Dialassagou) ont fait l'objet de menaces et d'intimidations proférées par les terroristes suite auxquelles une toile de renseignement a été tissée. Toutes choses qui ont permis aux hommes de commandant COULIBALY d'arriver à ce résultat. Contrairement à ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, les FAMa répondent toujours de manière prompte aux cris de cœur des villageois en matière de sécurité.

Pour parvenir à bout de ce mal qui mine notre pays depuis belle lurette, le chef GTIA, le commandant COULIBALY invite incessamment les populations à une collaboration franche avec les FAMa.