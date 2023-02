Rencontre préparatoire pour célébrer de l’intelligence sportive porté par un Africain à la conquête du monde: Fred Siewe, le Chairman du VCWC bientôt dans nos mûrs - abamako.com

Rencontre préparatoire pour célébrer de l'intelligence sportive porté par un Africain à la conquête du monde: Fred Siewe, le Chairman du VCWC bientôt dans nos mûrs Publié le mardi 21 fevrier 2023

L'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Mali au Rwanda, SEM Dianguina

dit Yaya Doucouré a reçu, le mardi 21 février 2023, Monsieur Fred SIEWE, Président

de la Fédération internationale de Football Vétérans (FIFVE) et Chairman du VCWC

2024. Les échanges fructueux ont essentiellement porté sur les préparatifs de la

première édition du Championnat du monde des clubs vétérans prévus à Kigali,

République de Rwanda, en mai 2024.



L’objectif du Président de la Fédération internationale de Football Vétérans (FIFVE) et

Chairman du VCWC 2024, c’est de montrer au reste du monde que le continent africain

n’est seulement un continent de guerre. Mais un continent qui peut réaliser de grands défis.

C’est pourquoi les Africains se doivent de mobiliser pour relever ce défi en participant

massivement à cet évènement pour qu’il soit un succès.



En clair selon Siewe Fred, président de la FIFVE dont le Mali se prépare à l’accueillir

dans le cadre de la célébration de l’intelligence sportive porté par un africain à la conquête

du monde, l’occasion est de montrer que la passion du football ne s’arrête jamais.

Impliquer le Mali dans le projet



Le Mali est le mieux placé pour participer à cette campagne. A juste titre compte tenu de

l’évolution de la situation politique de notre pays, surtout la dignité africaine prônée à tous

les niveaux, les trois principes décrétés par le chef de l’Etat Malien colonel Assimi Goïta

pour en faire sa politique, ce sont des principes qui sont forts dans nos pays.

Avec le diplomate malien à Kigali, le Chairman du VCWC, Fred Siewé a parlé un peu les

éléments d’informations, notamment les dernières évolutions, le 17 mars juste après le

Congrès de la Fifa, se tiendra un dîner gala à Kigali accours du quel les huit capitaines des

sélections par zones géographiques seront présentés.



Pour susciter l’adhésion des autorités maliennes à cet évènement très important pourque le

gouvernement malien s’implique, SE M l’ambassadeur Doucouré a demandé au Président

de la Fédération internationale de Football Vétérans (FIFVE) et Chairman du VCWC

2024, qu’il fasse une lettre adressée officiellement au président de la République, chef de

l’Etat Colonel Assimi Goïta dans la quelle il va faire un plaidoyer pour la participation du

Mali, et puis le plaidoyer pour la mobilisation des pays africains. Parce qu’on constate

actuellement dans le monde, les Européens ont toujours tendance à montrer que c’est eux

qui sont les meilleurs. Par exemple prenons un peu la participation des Africains dans le

foot monde. Ils sont les plus nombreux et les meilleurs parmi les Stars et afin que tout

cela ne soit pas un effort vint, il a demandé à ce que nos pays s’impliquent.



L’Ambassadeur Doucouré était entouré de ses proches collaborateurs.