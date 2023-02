Suivi de la transition : le médiateur de la CEDEAO échange avec les membres de l’AIGE sur les élections à venir - abamako.com

Suivi de la transition : le médiateur de la CEDEAO échange avec les membres de l`AIGE sur les élections à venir

Dans le cadre de l'évacuation de la feuille de route de la CEDEAO, la délégation de la médiation de la CEDEAO accompagnée du chef de la MINUSMA, du représentant de l'Union Africaine au Mali et le représentant de la CEDEAO auprès du Mali, a rencontré ce mardi 21 fevrier 2023 les membres de l'Autorité Indépendante pour la Gestion des Elections au siège de l'institution en présence Moustapha Cissé président de l'AIGE



Au coeur des échanges, l'organisation des futures élections, le fichier électoral, la carte biométrique, le budget des élections, la transparence et l'implication des personnes déplacées'' Nous sommes très heureux de féliciter le président de la transition, le gouvernement pour la mise en place de l'Autorité Indépendante pour la Gestion des Elections qui constitue un progrès formell' a indiqué Goodluck Jonathan



Dans son intervention, le président de l'AIGE a répondu aux questions posées par les hôtes du jour sur le budget des élections et la tenus des elections référendaires '' Nous avons découvert qu'il y'a un chronogrammes détaillé qui avait été arrêté entre la communauté internationale et le gouvernement, Notre souci, pour l'instant c'est d'éviter de parler de chronogramme sans être sur de ce que nous allons pouvoir faire,c'est pourquoi d'ici la semaine prochaine, nous allons nous atteler à mettre en place les démembrements de l'AIGE' a ajouté Moustapha Cissé