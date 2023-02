Accord pour la Paix et la Réconciliation nationale : La Médiation internationale exhorte les parties à s’abstenir de déclarations ou d’actes de nature à mettre à mal ses efforts en cours - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Accord pour la Paix et la Réconciliation nationale : La Médiation internationale exhorte les parties à s’abstenir de déclarations ou d’actes de nature à mettre à mal ses efforts en cours Publié le mercredi 22 fevrier 2023 | Le Pays

© Autre presse par DR

Audience au palais de Koulouba

Bamako, le 24 janvier 2022. Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu en audience au palais de Koulouba, l’envoyé spécial de l’Algérie pour le Sahel et l’Afrique, Delmi Boudjemaa, non moins président du Comité de suivi de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale au Mali issu du processus d’Alger (CSA). Tweet



Dans un communiqué publié, le lundi 20 février 2023, la Médiation internationale à l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du Processus d’Alger a fait part de sa profonde préoccupation face aux difficultés récurrentes la mise en œuvre de cet accord de paix. Au regard des différentes actions investies pour la paix et la réconciliation, la médiation internationale a exhorté l’ensemble des acteurs au processus de s’abstenir à toute déclaration ou actes de nature à compromettre ses efforts en cours.



Près de dix ans après sa signature, l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du Processus d’Alger a toujours du mal à s’appliquer, non seulement à cause de son inadaptabilité, mais aussi et surtout de par le comportement malveillant de certains acteurs. C’est pourquoi, dans communiqué publié, le lundi 20 février 2023, la médiation internationale a rappelé à l‘ensemble des parties que l’Accord de paix demeure la base la plus viable pour la restauration de la paix et la promotion durable de la réconciliation et de la concorde au Mali. De ce fait, elle les a invités à s’abstenir de déclarations ou d’actes de nature à accroître les tensions et à compliquer les efforts en cours.



« La Médiation internationale souligne que la situation présente, marquée par l’acuité de la menace terroriste et les souffrances indicibles subies par les populations, requiert un engagement renouvelé de la part de toutes les Parties, y compris des efforts redoublés pour bâtir la confiance nécessaire à l’aboutissement du processus de paix.



Dans ce contexte, la Médiation internationale les exhorte, ainsi que tous les autres acteurs concernés, à s’abstenir de déclarations ou d’actes de nature à accroître les tensions et à compliquer les efforts en cours » a-t-elle expressément souhaité dans son communiqué.



En effet, elle a rappelé les grandes actions déjà posées pour la paix courant cette année 2023, notamment, la visite du chef de file de la Médiation internationale, les 9 et 10 janvier à Bamako où il a eu des échanges avec les autorités maliennes ainsi que d’autres parties prenantes ; la rencontre par une délégation de la médiation internationale de la Coalition des Mouvements de l’Azawad (CMA), le 1er février 2023 ; la rencontre des Mouvements de la Plateforme et ceux dits de l’Inclusivité par la même médiation internationale, le 13 février à Bamako et la rencontre du Ministre la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation nationale, le 14 février dernier.



Malgré cela, la Médiation internationale a rassuré de ne manager aucun effort pour le retour de la paix et la réconciliation au Mali. « La Médiation internationale poursuivra ses efforts dans les jours à venir et, dans l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées, prendra toutes autres initiatives jugées nécessaires pour réunir les conditions de la reprise, dans les meilleurs délais, du fonctionnement des mécanismes de suivi de l’Accord de paix et celles du parachèvement de sa mise en œuvre, y compris la tenue d’une session de haut niveau du Comité de suivi de l’Accord » a-t-elle souligné.



Issa Djiguiba



Source : LE PAYS