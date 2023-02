Aboubacar Sidiki Fomba à propos de la suspension de l’AMO dans les officines et laboratoires privés biomédicales : « c’est tout sauf un problème d’argent » - abamako.com

Publié le mercredi 22 fevrier 2023

Dans une récente sortie, M. Aboubacar Sidiki Fomba, membre de la commission santé du Conseil National de transition (CNT) se prononce sur le communiqué des comités syndicaux des officines et laboratoire privés biomédicales qui annoncent une suspension de la prestation AMO à partir du 1 mars 2023.



Le syndicat autonome des pharmaciens d’officines privées (SYNAPPO) et le Syndicat National des Pharmaciens (SYNAPHARM) avaient annoncé la suspension de l’Assurance Maladie obligatoire (AMO) dans les différentes officines et laboratoires privés biomédicales pour motifs de retard dans le paiement des prestations de l’AMO.



Evoluant dans la commission santé du Conseil National de Transition (CNT), M. Aboubcar Sidiki Fomba a immédiatement répliqué en précisant que ce problème n’est pas lié à un retard de paiement.



« Je peux garantir aux maliens que la suspension de l’AMO dans les officines et laboratoires privés biomédicales dont prévoit de faire les Syndicats, n’est pas lié à un problème de non-paiement. Même le montant qu’ils devraient percevoir en mars est déjà versé dans leur compte » a fait savoir M. Fomba.



Par ailleurs, il ajoute que « le seul problème qui se vit en ce moment entre les directeurs généraux de la santé et les syndicats, est un problème administratif. C’est ce que m’a confirmé le directeur général de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale (CMSS) » relate le membre de la commission de santé au sein du CNT.



A cause de la situation actuelle de crise profonde au Mali, Monsieur Aboubacar Sidiki Fomba a souhaité que les syndicats et les directeurs généraux puissent trouver un point d’attente afin que cette suspension de l’AMO ne puisse pas se faire.



Aussi a-t-il souhaité que cette mésentente entre les deux parties qui ne peut perdurer, se résolve à l’amiable. « Un problème administratif ne doit en aucun moment avoir de répercussion, ni priver un paisible citoyen de son droit de faire une analyse avec sa carte AMO, étant donné qu’il paye régulièrement pour cela ».



Cette occasion était parfaite pour Aboubacar Sidiki Fomba d’inviter les comités syndicaux des officines et des laboratoires privés biomédicales, à ne pas hésiter de passer voir la commission santé du conseil National de transition (CNT) pour tout autre problème afin qu’ensemble des solutions appropriées puissent être trouvées pour le bonheur et le bien-être de la population malienne.



Tioumbè Adeline Tolofoudié



Source : LE PAYS