News Politique Article Politique Interruption violente de la conférence de presse de la plateforme « Appel du 20 Février pour sauver le Mali » : le parti YELEMA exhorte les autorités de la transition à diligenter une enquête Publié le mercredi 22 fevrier 2023 | aBamako.com

Interruption violente de la conférence de presse de la plateforme « Appel du 20 Février pour sauver le Mali » : le parti YELEMA exhorte les autorités de la transition à diligenter une enquête

Le parti YELEMA « Le changement » a, dans un communiqué publié le 21 février 2023, exhorté les autorités de la transition à diligenter une enquête sur l’évènement malheureux qui a suivi la conférence de presse de la plateforme "APPEL DU 20 FÉVRIER POUR SAUVER LE MALI". Cet évènement n’honore ni le Mali, ni l’état de droit et encore moins les autorités de la transition, selon le parti YELEMA.



Dans son communiqué, YELEMA condamne « avec la dernière rigueur cet acte liberticide perpétré contre des acteurs politiques et ceux des organisations de la Société Civile, qui ne faisaient que jouir de leur droit en s’exprimant sur la situation socio politique du pays et cela dans un haut lieu de la liberté d’expression. »



Cette formation politique a réaffirmé son attachement au respect de toutes les libertés garanties par la constitution de notre pays, et apporte ainsi son soutien à la maison de la presse dont l’édifice a été saccagé.



Aussi rappelle-t-elle ses appels répétitifs au dialogue en toute circonstance, et à la nécessaire compréhension mutuelle, sans invective entre les filles et les fils de notre pays, pour l’aider à sortir par le haut de la crise, peut-on lire dans le communiqué signé du président Dr Youssouf DIAWARA.



ANDROUICHA