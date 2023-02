Gestion d’eau et de l’assainissement en période de crise humanitaire: l’Association Africaine de l’Eau et Comité international de la Croix-Rouge signent une convention - abamako.com

Gestion d’eau et de l’assainissement en période de crise humanitaire: l’Association Africaine de l’Eau et Comité international de la Croix-Rouge signent une convention

Une convention d’intention entre le Directeur exécutif de l’Association Africaine de l’Eau (AAE), Sylvain Usher et le Chef programme eau et habitat du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Guillaume Pierre Humbert a été signée le mardi 21 février 2023 au Sofitel hôtel ivoire, Abidjan en marge du 21è congrès international et exposition de l’AAE qui se tient en Côte d’Ivoire.



Selon les parties prenantes, cet accord sert de déclaration d’intention et d’inspiration pour les discussions stratégiques en vue d’efforts conjoints sur le continent africain dans le cadre de la gestion de l’eau et de l’assainissement en période de crise humanitaire.



Le champ couvert par cette collaboration est l’amélioration des connaissances en matière de systèmes de gestion d’eau potable et d’assainissement d’une part et, le renforcement de la résilience des personnes touchées par la violence d’autre part.



La vision de cet accord est de renforcer la mission de l’AAEA afin de stimuler une économie durable, le développement et le progrès social dans la région. Tout ce ci contribuera à la réduction de la du taux de pauvreté et remplir le mandat du CICR qui est de porter assistance et protéger des victimes des conflits armés et des autres situations de violence.



« Nous avons pour mission d’assister et de protéger les victimes de conflits. L’accès à l’eau est une question essentielle et nous devons travailler avec tous les acteurs de l’eau et d’assainissement qui opèrent dans les zones de conflits pour offrir un service essentiel pour la population. », a avancé M. Humbert. Pour lui, les articulations de cette convention qui a été paraphée ce jour, concernent la formation du personnel en zone de conflits, le financement à moyen et à long terme au profit du personnel afin qu’il poursuive sa mission sur le terrain.



Avec le CICR, l’AAE entend organiser des formations sur l’accès à l’eau potable dans les situations de crise.



« S’il arrive des catastrophes naturelles comme en Turquie et en Syrie, ce serait compliqué de donner de l’eau aux gens. Avec le CICR, nous allons former les sociétés d’eau membres à véritablement réagir pendant une crise. Pendant une crise, il faut chercher à donner de l’eau et gérer aussi l’assainissement. Souvent en cette période, les gens n’ont pas d’eau à boire et vivent dans une situation dégradante au niveau pollution de l’eau, et on parle beaucoup de choléra et d’autres maladies. Il s’agit avec le CICR d’avoir les opportunités, de partager les connaissances au niveau de l’assainissement avec les membres de l’AAE, les documentations à travers le partage des formations en ligne ou alors de former ceux qui veulent être formés dans le cadre de l’assainissement », a soutenu le Directeur exécutif de l’AAE.



L'AAE a également paraphé une autre convention avec la Sadek, avec pour objectif de former les étudiants en matière d’assainissement.



Cyprien K.