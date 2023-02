Concours d’éloquence entre étudiants : Oumou K Coulibaly, de la faculté de droit privé, remporte le premier prix - abamako.com

Concours d'éloquence entre étudiants : Oumou K Coulibaly, de la faculté de droit privé, remporte le premier prix Publié le jeudi 23 fevrier 2023

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet "Soutien de la société civile au processus de justice Transitionnelle au Mali", l’Association Malienne des Droits de l’Homme (AMDH) a organisé un concours entre les étudiants en droit et en sociologie de Bamako et Ségou sur le travail de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR).



La faculté de droit privé de l’université de Bamako a abrité ce jeudi 23 Février 2023, la finale de ce concours. 31 candidats dont 3 dames ont pris part à ce concours et 6 sont arrivés en finale dont deux dames.



A la suite de la délibération du jury, c’est mademoiselle Oumou K. COULIBALY de la Faculté de droit privé qui a remporté le premier prix. Elle a reçu des mains des organisateurs une moto Djakarta et un ordinateur portable. Le deuxième prix est revenu à Moussa Cissouma de la Faculté des sciences sociales de l’université de Kabala. Il a reçu un ordinateur portable. L’étudiant Amadou Bachirou Diallo Faculté des sciences sociales, filière sociologie de l’université de Ségou a remporté le troisième prix de ce concours. Il a reçu une tablette.



Ce concours a été organisé par l' Association Malienne des droits de l'homme en partenariat avec la Coopération allemande et la CVJR.



La finale a enregistré les présences du Directeur du projet d'appui à la stabilisation et la paix, du représentant du doyen de la faculté de droit public, du président de l’AMDH et des représentants de plusieurs organisations de la société civile.



