Makan Moussa Kanouté, Président du Mouvement EMAN : « J'invite le peuple malien à soutenir les autorités de la transition »

Makan Moussa Kanouté, Président du Mouvement EMAN : « J'invite le peuple malien à soutenir les autorités de la transition » Publié le jeudi 23 fevrier 2023 | Le challenger

Au cours d’une assemblée tenue le 18 février dernier, le Président du Mouvement Ensemble pour un Mali Nouveau a appelé le peuple malien à soutenir les autorités de la transition.



Selon Makan Moussa Kanouté, la situation sociopolitique et le contexte de crise multidimensionnelle nous commandent d’accompagner et de soutenir les autorités de la transition actuelle dans leur volonté de refondation du Mali. « Nous nous inscrivons en droite ligne et dans la logique du Gouvernement de la transition dans sa quête d’opérer les réformes nécessaires à l’assise d’institutions fortes dans notre pays. Nous lui apportons tout notre soutien. Nous lançons un appel à tous les maliens épris de paix, de justice et de cohésion sociale à accompagner les autorités de la transition et à laisser de côté les intérêts personnels qui ne sont pas de nature à bâtir un pays. Notre combat est la défense des intérêts du peuple malien. Nous lançons également un appel pressant à nos frères des groupes armés signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger à déposer les armes et à s’inscrire dans le processus de paix et de développement du Mali ».

Le Mouvement EMAN, a déclaré son Président, est une initiative politique et citoyenne qui regroupe des hommes et des femmes, fils et filles de notre pays et qui est le fruit de plusieurs débats tenus entre les citoyens maliens au sujet des affaires de tous ordres concernant notre pays.



Source: Le Challenger