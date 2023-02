Primature: 9 nouveaux chargés de mission nommés - abamako.com

News Politique Article Politique Primature: 9 nouveaux chargés de mission nommés Publié le jeudi 23 fevrier 2023 | aBamako.com

Dans un décret rendu public ce jeudi 23 février 2023, le Premier ministre Dr Choguel K Maiga a nommé 9 chargés de mission à son cabinet, à la Primature. Ci-dessous le Décret portant nomination de ces nouveaux collaborateurs du chef du gouvernement malien.





DÉCRET N°2023- 0116/ PM- RM DU 23 FEV 2023 PORTANT NOMINATION DE CHARGES DE MISSION AU CABINET DU PREMIER MINISTRE



LE PREMIER MINISTRE,



Vu la Constitution.



Vu la Charte de la Transition:



Vu Vu la Loi n°2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition; le Décret n°2013-259/P-RM du 15 mars 2013 fixant les taux des indemnités et primes accordées à certains personnels de la Primature; le Décret n°2012-434/P-RM du 9 août 2012, modifié, fixant les conditions d'emploi et de rémunération des membres non fonctionnaires du Cabinet du Président de la République, du Secrétariat général de la Présidence de la République, du Cabinet du Premier ministre et des Cabinets ministériels: Vu



Vu Vu le Décret n°2014-0837/P-RM du 10 novembre 2014, modifié, fixant les taux mensuels de certaines primes et indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l'Etat : le Décret n°2023-0040/PM-RM du 25 janvier 2023 fixant l'organisation du Cabinet du



Premier ministre : le Décret n°2021-0361/PT-RM du 07 juin 2021 portant nomination du Premier ministre Vu



DÉCRET :



Article 1: Sont nommés au Cabinet du Premier ministre en qualité de Chargé de mission:



Monsieur Alassane BOCOUM, Economiste ; Monsieur Mahamane Alassane MAIGA, Juriste ; Monsieur Idrissa Issiaka MAIGA, Sociologue ;



Monsieur Mamba COULIBALY, Professeur d'Enseignement secondaire ;



Madame Mariam Ahmed Elbekaye KOUNTA, Juriste- Politologue;



Madame Yagare KEITA, Diplômée en Diplomatie: Madame Kama SAKILIBA, Professeur d'Enseignement secondaire ;



Madame Adam GUINDO, Professeur d'Enseignement secondaire; - Madame Halima Alassane TOURE, Ingénieur en Biologie.



Article 2: Le présent Décret sera enregistré et publié au Journal officiel.



BAMAKO, LE 23 FEVRIER 2023



LE PREMIER MINISTRE,



Choguel Kokalla MAÏGA