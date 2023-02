Passation des marchés publics au Mali : une plateforme de dématérialisation du processus lancée - abamako.com

Passation des marchés publics au Mali : une plateforme de dématérialisation du processus lancée Publié le jeudi 23 fevrier 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par MS

Cérémonie de présentation de la plateforme de dématérialisation du processus de passation des marchés

Le Cabinet International Consultants "For Procurement" a procédé ce jeudi 23 Février 2023, à Hamdallaye ACI, à la cérémonie de présentation de la plateforme de dématérialisation du processus de passation des marchés dénommée ’’ ICP-E Procurement ’’



La cérémonie a été marquée par la présence du Directeur du Cabinet ICP SARL, Mathieu Gnoléba MEGUHE, et de plusieurs responsables en passation de marchés.



Selon Mathieu Gnoléba MEGUHE, la plateforme de dématérialisation dénommée ’’ ICP-E Procurement ’’ a pour objectif de faciliter le processus de passation électronique des marchés, la publication des plans de passation des marchés, l’élaboration des dossiers d’appel à concurrence, la vente achat des dossiers d’appel à concurrence, la soumission électronique et l’évaluation des offres.



Elle permet aux entrepreneurs, fournisseurs, prestataires, candidats aux marchés publics, de faire des opérations, notamment l’achat des dossiers d’appels à concurrence, la soumission de leurs offres etc. Elle donne également la possibilité aux acheteurs publics de gérer les opérations liées au processus de passation des marchés.



Cette plateforme répond aux objectifs de simplification de la passation et de la gestion des marchés publics, de sécurité juridique des procédures, la dématérialisation et la traçabilité des procédures; la célérité par un gain de temps significatif dans le traitement d’une volumétrie importante et une rapidité de fonctionnement et le traitement de la complexité des cas par sa souplesse. ’’ je salue le travail de l’équipe pluridisciplinaire ’’ a indiqué Mathieu Gnoléba, avant d’ajouter qu’elle est accessible par l’appareil et le système utilisé par les utilisateurs. A savoir les système Windows, Ubouto, MAC, Androïde, ... et les navigateurs Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, etc.



M.S

