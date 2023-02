Hydrocarbures : Comment Daesh se fait livrer du carburant - abamako.com

Hydrocarbures : Comment Daesh se fait livrer du carburant
Publié le vendredi 24 fevrier 2023 | Le Pays

Un coin de voile a été levé sur le système mis en place par les terroristes pour se faire livrer du carburant dans les régions du nord. C’est particulièrement dans la région de Ménaka que l’on a découvert le stratagème. En effet, la coalition formée par les groupes armés MSA et GATIA dont les patrouilles avec les Forces armées maliennes coupent le sommeil aux terroristes qui ont annoncé avoir saisis plusieurs litres d’hydrocarbures soigneusement cachés dans des bidons et destinés à ravitailler les groupes armés terroristes.



Il s’agit d’un coup dur pour l’Etat islamique dans le Grand Sahara, un groupe terroriste qui recourt au soutien de certains complices locaux pour mener la vie dure aux paisibles citoyens de la zone. Au fil des ans, ils ont réussi à tisser une chaîne d’approvisionnement, et l’un des réseaux complices qui s’était spécialisé dans le trafic de carburant avait échappé jusqu’ici. Mais ce réseau a été démantelé grâce à la vigilance des combattants des mouvements du 14 juin 2014 à Alger. A en croire le GATIA, ce réseau s’adonnait au ravitaillement des groupes terroristes de l’EIGS en carburant.



La coalition MSA-GATIA a annoncé dans une publication avoir découvert une planque des trafiquants, une vingtaine de bidons contenant du carburant. Ces fûts et ces bidons étaient emballés dans des sacs que les trafiquants sortaient discrètement pour ravitailler DAESH qui est l’un des groupes terroristes les plus nocifs de la zone en ce moment. La coalition de milices qui a fait l’annonce assure la sécurité de la région de Ménaka avec l’appui des forces armées maliennes depuis longtemps. La découverte a été faite dans la soirée du 20 février 2023 grâce aux renseignements reçus par les militaires.



Selon les sources proches du GATIA, aussitôt que l’information a été reçue, les deux forces militaires ont dépêché une mission de surveillance qui a permis de découvrir la planque et d’identifier tout un réseau qui s’adonnait à ce trafic de carburant. C’est le résultat d’une union sacrée selon le MSA-GATIA qui assure que se sont plusieurs milliers de bidons contenant du carburant qui ont été saisis par la même occasion. Cette grosse prise dévoile en fait les complicités locales qui permettent aux groupes terroristes d’échapper au contrôle des forces loyalistes.



Pour dissuader d’éventuels complices locaux de suivre les terroristes, les mouvements armés ont mis en garde les populations. On sait que des habitants de la zone collaborent avec les groupes terroristes en leur fournissant des moyens pour qu’ils puissent continuer à perpétrer leur forfaiture contre les civils. La coalition estime que les groupes terroristes sont à l’origine de la mort des centaines de civils dans le Gourma, une zone frontalière que partagent le Mali, le Burkina Faso et le Niger. De pays en pays, ces terroristes qui n’ont pas de domiciles fixes se déplacent généralement sur les engins à deux roues et tuent les civils qui refusent de se soumettre à leur volonté d’instaurer un califat.



Soumaïla Diarra



