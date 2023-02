Suspension de l’exportation des céréales au Mali : 10 camions transportant illégalement amendés à hauteur de 3.000.000F par le service local de Kolondièba - abamako.com

Suspension de l'exportation des céréales au Mali : 10 camions transportant illégalement amendés à hauteur de 3.000.000F par le service local de Kolondièba
Publié le vendredi 24 fevrier 2023 | Le Pays

Le service subrégional du commerce, de la consommation et de la concurrence de Kolondieba a mis la main, courant cette semaine, sur 10 camions transportant illégalement des céréales à destination d’un pays voisin.



La poursuite contre les personnes transportant des céréales illégalement vers des pays voisins bas son plein par les directions régionales du commerce, de la consommation et de la concurrence du Mali. Cette poursuite s’effectue dans le cadre de l’application de l’Arrêté interministériel n°2021-5126/MIC-MEF-SG du 06 décembre 2021 portant suspension de l’exportation de la graine de coton, du tourteau de coton, du mil, du sorgho, du maïs et du riz local.



Ainsi, conformément à cet arrêté courant cette semaine, le service subrégional du commerce, de la consommation et de la concurrence de Kolondièba, a mis le grappin sur des chargements de 10 camions à destination de Guéya en République de la Côte d’Ivoire.



Selon les explications données par M. Modibo Sangaré chef de service local de Kolondièba, après la saisie des 10 camions, les conducteurs avaient laissé entendre que les camions contenaient 10 tonnes de céréale et que la destination finale était Fakola une commune de Kolondièba.



« Avec l’appui des autres services nous avons conduit les 10 camions au service local du commerce de la consommation et de la concurrence de Kolondièba pour d’éventuelle investigation » relate le chef du service local de Kolondièba et d’ajouter « après investigation il s’est avéré que les 10 camions contenaient 35 tonnes de céréale au lieu de 10 tonnes comme l’avait prétendu les chauffeurs » souligne M. Modibo Sangaré.



Le chef du service local a mentionné que les 35 tonnes de céréales équivaut à 350 sacs de 100 kg avaient pour destination finale Gueya en République de la Côte d’Ivoire au lieu de Fakola comme le prétendait les chauffeurs.



En concordance avec la réglementation en vigueur, le chef de service local de Kolondièba, Modibo Sangaré indique qu’il a été amendé aux 10 camions de verser un montant de 3.000.000F. ce qui a été fait à la préfecture de Kolondièba qui fait office du trésor et les 10 Camions ont été reconduite à Bamako.



Pour rappel, interception de ces 10 camions à Kolondièba intervient après que la direction régionale du commerce de la consommation et de la concurrence de San ait intercepté, des chariots transportant illégalement des céréales à destination d’un autre pays voisin du Mali.



Notons que depuis que l’arrêté sur la suspension de l’exportation des céréales locales a été mis en vigueur par la direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence (DGCC) les directions régionales sont à pied d’œuvre pour appliquer cet arrêté à la lettre. Le constat montre que dès lors, le grappin a été mis sur plusieurs céréales qui étaient en train d’être transportées illégalement vers des pays voisins.



Tioumbè Adeline Tolofoudié



Source : LE PAYS