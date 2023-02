Poursuite de la transition au Mali : La CEDEAO hostile à une prolongation au-delà de 2024 - abamako.com

News Politique Article Politique Poursuite de la transition au Mali : La CEDEAO hostile à une prolongation au-delà de 2024 Publié le vendredi 24 fevrier 2023 | Nouvel Horizon

Audience accordée au Médiateur de la CEDEAO par le ministre DIOP

Bamako, le 21 février 2023. En visite de travail de 72 heures à Bamako, le Médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne, l`ancien président nigérian, Goodluck Jonathan, a été reçu en audience par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye DIOP. Tweet



La transition en cours au Mali depuis Aout 2020 devrait initialement prendre fin en février 2024 à l’issue de l’élection du président de la république. C’est du moins ce qui est convenu dans le chronogramme proposé par les autorités de la transition aux partis politiques et à la CEDEAO. C’est à l’issue de ce consensus que les chefs d’Etat de la CEDEAO avaient décidé le 3 juillet 2022 de lever les sanctions économiques et financières imposées à notre pays, tout en maintenant la suspension du Mali de toutes les instances de l’organisation sous régionale, ainsi que et les sanctions ciblées contre des membres du gouvernement. Plus de six mois après ce consensus qui était la condition



