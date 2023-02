Coucou, revoilà lyad ag Ghaly - abamako.com

Coucou, revoilà lyad ag Ghaly Publié le vendredi 24 fevrier 2023 | Le Sphinx

© Autre presse par DR

Iyad Ag Ghaly

Selon nos radars, ce même lundi 20 février, Iyad Ag Ghaly, le chef de la JNIM a quitté sa base de comman- dement d'In-Tahana sise à une cinquantaine de kilomè- tres au nord de la ville de Ménaka avec des véhicules et des motos afin de les utiliser dans une attaque-suicide contre une position des FAMA. Il y avait quatre véhi- cules avec deux barils d'explosifs chacun et 12 motos



bourrées de caisses d'explosifs de 5 litres chacun. Avant cela, le même Iyad Ag Ghaly a été aperçu pendant plusieurs jours, toujours dans le cercle de Ménaka à environ 23 km au nord de In-Tahana, plus précisément à Tidermene où il a planifié le 17 février dernier une attaque contre l'ISGS après avoir rassemblé plus de 3 000 combattants. Iyad est fou furieux depuis la mort de son fils qui a été tué lors des durs combats avec les élè- ments de l'ISGS.