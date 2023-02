En raison de la rénovation des stades Modibo Keita et Mamadou Konaté : Le Championnat national de football suspendu jusqu’à la fin des travaux - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport En raison de la rénovation des stades Modibo Keita et Mamadou Konaté : Le Championnat national de football suspendu jusqu’à la fin des travaux Publié le vendredi 24 fevrier 2023 | L’Indépendant

© aBamako.com par MS

Cérémonie de réception des travaux de réhabilitation du stade du 26 mars par le président de la transition

Bamako, le 04 janvier 2021 le président de la transition le Colonel Assimi Goita a présidé la cérémonie de réception des travaux de réhabilitation du stade du 26 mars Tweet



Suite à la rénovation des Stades Modibo Kéïta et Mamadou Konaté, la Fédération Malienne de Football a, dans un communiqué, adressé aux Secrétaires généraux des clubs et ligues, annoncé la suspension du Championnat national de football jusqu'à la fin des travaux.



Après la fermeture du Stade Mamadou Konaté, le 8 février, à cause des travaux de rénovation, le Stade Modibo Kéïta aussi a été fermé, le 20 février, pour les mêmes raisons. A cet effet, la Fédération Malienne de Football a décidé de suspendre, mo-lmentanément, le Championnat national.



Selon l'instance dirigeante du football malien, ces deux stades abritent l'essentiel des matches du Championnat. "La période d'arrêt s'éten dra jusqu'à l'ouverture des stades", précise le communiqué. A noter que, depuis la saison dernière, plusieurs entraineurs se plaignaient de l'état de ces deux pelouses, qui étaient devenues impraticables.



A. DEMBELE