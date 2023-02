Opération de ratissage dans les régions de Gao et Ménaka : Des terroristes neutralisés dans un Raid de l’armée vers Ansongo - abamako.com

Opération de ratissage dans les régions de Gao et Ménaka : Des terroristes neutralisés dans un Raid de l'armée vers Ansongo Publié le vendredi 24 fevrier 2023 | L'Indépendant

Les opérations antiterroristes semblent s'intensifier, ces derniers jours, dans les régions de Gao et Ménaka, où sévissent des groupes terroristes affiliés au GSIM et à l'EIGS. En effet, au cours des dernières 48 heures, ce sont plusieurs éléments de L'EIGS qui ont été neutralisés par l'Armée, dans la région de Gao, où avait séjourné, la semaine derrière, le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga.



Selon les informations, les FAMa ont conduit une opération, dans la nuit du mardi au mercredi 22 avril, contre un regroupement de groupes armés dans le secteur d'Ansongo. L'opération avait visé des éléments affiliés à l'EIGS, au cours de laquelle, plusieurs d'entre eux ont été tués, suite à un raid aérien.



Bien qu'aucun bilan officiel ne soit disponible, pour l'instant, des sources locales font état de la présence de corps sans vie d'assaillants jonchant le sol. Des équipements et plusieurs engins à deux roues ont aussi été détruits au cours de ce raid.



L'indépendant