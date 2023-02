Mali : au moins 13 civils tués dans une attaque imputée à des jihadistes (élus locaux) - abamako.com

Publié le vendredi 24 fevrier 2023 | AFP

Mali : au moins 13 civils tués dans une attaque imputée à des jihadistes (élus locaux)

Au moins 13 civils maliens ont été tués jeudi dans une attaque imputée à des jihadistes contre leur village dans le centre du pays, ont indiqué vendredi des élus locaux.



"Les jihadistes ont tué plus de 13 civils jeudi à Kani-Bonzon. Ils ont brûlé des cases et des greniers et ils sont partis avec trois civils", a déclaré à l'AFP un élu local s'exprimant sous le couvert de l'anonymat pour des raisons de sécurité. "Les terroristes ont tué 13 civils. Ils ont brûlé des maisons. Des habitants qui n'étaient pas sur place ont peur de rentrer. Aujourd'hui on parle même de 20 morts", a dit un autre élu, également sous couvert d'anonymat.



"Nous demandons au gouvernement et à la Minusma de venir nous aider", a ajouté le premier élu en faisant référence à la mission de maintien de la paix de l'ONU. La localité de Kani-Bonzon est située près de Bandiagara, en pays dogon. Le Mali est plongé dans une crise sécuritaire et politique profonde depuis le déclenchement d'insurrections indépendantiste et jihadistes dans le nord en 2012. Si les indépendantistes ont signé un fragile accord de paix en 2015, les agissements des groupes jihadistes affiliés à Al-Qaïda ou à l'organisation Etat islamique se sont propagés au centre, puis au Burkina Faso et au Niger voisins. Les violences ont fait dans la région des milliers de morts, civils et combattants, et des centaines de milliers de déplacés