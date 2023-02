Diplomatie : le Colonel major Ismaël wagué reçoit le Chargé des Affaires de l’Ambassade des USA - abamako.com

Diplomatie : le Colonel major Ismaël wagué reçoit le Chargé des Affaires de l'Ambassade des USA Publié le vendredi 24 fevrier 2023

Diplomatie : le Colonel major Ismaël wagué reçoit le Chargé des Affaires de l’Ambassade des USA

Le Ministre chargé de la Réconciliation Nationale, le Colonel Major Ismaël WAGUE a reçu en audience ce vendredi 24 février 2023, le Chargé des Affaires de l’Ambassade des États Unies d’Amérique au Mali S.E.M. Richard C. Nicholson.



L’objectif de la visite était d’échanger sur l’état d’avancement de l’Accord pour la paix et la Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger.



Le diplomate américain, dans son intervention a indiqué que « l’occasion était opportune de passer en revue la situation du processus de paix au Mali et les perspectives sociaux sécuritaires dans le cadre des relations bilatérales entre nos deux pays ».



Son excellence M. Richard C. Nicholson n’a pas hésité de rappeler les bonnes relations diplomatiques entre le Mali et les États -Unis d’Amérique en termes de promotion et de maintien de la paix. Il a terminé son propos en ajoutant que « nos deux pays sont engagés à maintenir cette bonne collaboration ».