Mali : L’État désormais unique actionnaire de la N-Comatex - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Mali : L’État désormais unique actionnaire de la N-Comatex Publié le vendredi 24 fevrier 2023 | L’Essor

Tweet





Les autorités de la Transition ne lésinent pas sur les moyens dès qu’il s’agit de justice sociale. La Compagnie malienne des textiles appartient désormais à l’Etat



La société est confrontée depuis longtemps à des tensions de trésorerie dues au vieillissement des équipements, à la non maîtrise des charges d’exploitation et à la concurrence des tissus importés.



Pour faire face à ces défis, le gouvernement de la Transition a adopté, le mercredi 22 février 2023, lors du Conseil des ministres, des projets de texte relatifs à la Nouvelle Compagnie malienne des textiles (N-Comatex) sur le rapport du ministre de l’Industrie et du Commerce, Mahmoud Ould Mohamed.



La Compagnie malienne des textiles est une société d’État créée par la Loi n°68-33/DL-RM du 14 juin 1968 avec pour objet la fabrication de tissus, toile et filé à partir du coton et d’autres fibres. Son capital social est de 1,5 milliard de Fcfa. Il faut souligner qu’au regard de la situation qui a conduit au surendettement de la société et à la détérioration de sa situation financière, le Conseil d’Administration et l’Assemblée générale de la Comatex-SA ont demandé en 2018, la liquidation de la société.



Dans le souci de préserver les emplois du personnel et compte tenu de la position stratégique de la société pour le développement économique du pays, le gouvernement de la République du Mali a opté pour le redressement judiciaire et a adopté un plan de relance dont la mise en œuvre doit aboutir à la reprise des activités de production. Les projets de texte sont adoptés dans ce cadre. « Ils créent la société d’Etat constituée sous forme de société anonyme dénommée Nouvelle compagnie malienne des textiles avec l’État comme unique actionnaire et approuvent ses statuts », explique le communiqué du conseil des ministres.



Sur la base d’une convention signée le 30 octobre 1993, le gouvernement a ouvert le capital social de la compagnie à la Société China National Overseas Engineering qui détient 80% des actions, soit 1,200 milliard de Fcfa et l’État du Mali 20 %, soit 300 millions de Fcfa. Selon la même source, la convention signée avec le partenaire chinois détermine les conditions générales, économiques, administratives, financières, fiscales, douanières et sociales dans lesquelles la société exerce ses activités.



Les statuts de la Compagnie malienne des textiles sous forme de société anonyme ont été adoptés lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 22 mars 2000.



Souleymane SIDIBE