Affaires Fonds COVID 19 à la CCIM : Deux autres personnes placées sous mandat de dépôt Publié le vendredi 24 fevrier 2023

Le 3 ème Vice Président Mamadou Sylla et le chef de division approvisionnement, Alphadi Guindo ont été placés sous mandat de dépôt par le pôle économique et financier dans l'affaires du détournement présumé de près de 11 milliards de F CFA du fonds COVID 19 à la chambre de commerce et d'industrie du Mali, selon une source judiciaire ce vendredi 24 février 2023.



Au paravant en décembre 2022 le président de la CCIM Youssouf Bathily et deux autres personnes ont été incarcérés pour mauvaise gestion d'un fonds de plus de 10 milliards de FCFA.