D'un litige foncier a l'autre : La CCIM risque de perdre deux parcelles Publié le samedi 25 fevrier 2023 | Aujourd`hui

© aBamako.com par I.DIA

En plus du terrain litigieux acheté avec des héritiers Alpha Gamby pour un coût de 2,7 milliards F CFA, la CCIM est en voie de perdre une autre parcelle, achetée à plus de 500 millions F CFA, avec feue Lala Aïcha Ascofaré… mais à travers un notaire



Depuis l’incarcération de son président, Youssouf Bathily, à la Maison centrale d’arrêt de Bamako (MCA), le 23 novembre 2022, la Chambre de commerce et d’industrie du Mali (CCIM) est en train de chercher à voir clair dans la gestion de son patrimoine notamment foncier. Cette opération lui aurait fait découvrir que des milliards F CFA ont été décaissés pour l’achat de deux terrains, mais que, très miraculeusement, la CCIM ne possède pas de titre de propriété sur l’une des parcelles et sur l’autre, un inconnu vient de commencer la construction d’un immeuble. De l’avis de certains, la CCIM risque de perdre cette parcelle qui semble avoir été mise au nom d’une tierce personne. En effet, la CCIM a constaté que trois des 13 titres fonciers, acquis auprès de feue Lala Aïcha Ascofaré, n’ont pas été transférés en son nom alors même que l’institution a déboursé plus de 500 millions F CFA pour se procurer la parcelle concernée.



Aux dernières nouvelles, nous apprenons que les forces de l’ordre ont été dépêchées, le lundi 20 février dernier dans la matinée, pour déguerpir les lieux. D’après nos sources, le notaire qui aurait dû éclaircir ces deux situations serait vivement attendu depuis son retour du Canada pour éclairer la lanterne du bureau de la CCIM. Maintenant, seul l’avocat commis pourrait permettre à l’institution d’entrer dans ses droits, aux dires d’un élu de la CCIM qui a requis l’anonymat.



Pour mémoire, le terrain acheté avec les héritiers Gamby aurait coûté 2,7 milliards F CFA, mais ce sont en tout 4,550 milliards F CFA, qui ont été décaissés au niveau de la CCIM pour cette opération. Malgré tout ceci, la CCIM n’a toujours pas reçu son TF.



Moussa BABA