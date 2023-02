Pour “propos inamicaux de Charles Michel” : Le Chargé d’Affaires de la délégation de l’UE au Mali a essuyé de vives protestations du Gouvernement. - abamako.com

Publié le samedi 25 fevrier 2023

Le Chargé d’Affaires de la délégation de l’Union Européenne au Mali M. Pascal PERENNEC, a frôlé l’étiquette de persona non grata sur le territoire malien. C’est le moins que l’on puisse dire eu égard aux vives protestations qu’il a subies de la part du gouvernement malien. L’initiative est du ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye DIOP, qui a convoqué le diplomate européen en bouc émissaire des propos jugés inamicaux de M. Charles MICHEL, le Président du Conseil européen.



En effet, selon un communiqué du département en charge de la diplomatie malienne, M. Pascal PERENNEC, Chargé d’Affaires de la Délégation de l’Union Européenne au Mali, a été convoqué au Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale le lundi 20 février 2023. Sur place, il lui a été signifié les vives protestations du Gouvernement de la République du Mali suite aux propos inamicaux, erronés et agressifs tenus par M. Charles MICHEL, Président du Conseil européen.



Ce dernier, au cours d’un entretien avec la presse, a accusé les Autorités maliennes d’avoir rompu les relations avec les partenaires européens, avant d’établir un constat de la situation politique et sécuritaire au Mali, précise le communiqué selon lequel le Ministère des Affaires étrangères regrette profondément ces déclarations tenues par un Haut responsable de l’Union européenne, contraires aux règles diplomatiques et au principe élémentaire de non-ingérence dans les affaires intérieures d’un Etat souverain.



“Le Ministère souligne en outre que certains partenaires européens ont librement décidé, unilatéralement et sans concertation préalable avec le Mali, de mettre un terme à leur coopération bilatérale.



S’agissant de la situation sécuritaire au Mali, évoquée par M. Charles MICHEL, le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale rappelle la responsabilité historique de certains Etats membres de l’Union européenne, dans la déstabilisation de la région du Sahel suite à l’intervention unilatérale de l’OTAN en Libye”, lit-on dans le communiqué gouvernemental.



À l’en croire, les commentaires de M. MICHEL sont d’autant plus malvenus qu’ils omettent les progrès tangibles réalisés par les Forces armées maliennes sur le terrain, grâce notamment à la montée en puissance des Forces armées et de sécurité maliennes, et à la stratégie de diversification des partenariats décidée par Son Excellence Le Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l’Etat.



Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale dit aussi regretter les propos “empreints de légèreté à un tel niveau de responsabilité, particulièrement lorsqu’ils contribuent à tenir une relation pourtant cordiale entre le Mali et l’Union européenne, qui continue d’intervenir, au quotidien, en soutien aux efforts du Gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations maliennes à travers plusieurs programmes de coopération.”



Le département du ministre Abdoulaye DIOP a, par son communiqué, lancé un appel à la raison, au sens de la mesure et à l’arrêt de la campagne de désinformation contre le Mali.



Enfin, il a rappelé que le Gouvernement de la République du Mali reste attaché au renforcement des relations amicales et de coopération avec tous ses partenaires, dans le cadre du respect mutuel des choix stratégiques et de partenaires du Mali.







Edjona SEGBEDJI