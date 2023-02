Mali : Le jeune rappeur, Modibo Doumbia dit SICXI R8 placé sous mandat de dépôt - abamako.com

Publié le samedi 25 fevrier 2023

Le jeune rappeur en herbe Modibo Doumbia dit SICXI R8 très suivi sur les réseaux sociaux par de nombreux fans, notamment des jeunes séjourne depuis ce jeudi 23 février 2023 à la Maison Centrale d’Arrêt de Bamako (MCA)



Il a été placé sous mandat de dépôt par le procureur du Tribunal de Grande instance de la commune IV du district de Bamako, Idrissa Hamidou Touré, pour avoir chanter une chanson dans laquelle il fait l’apologie du sexe dans toutes sa dimension en plus de la vidéo du clip à connotation pornographique où on y voit l’artiste dans une chambre d’hôtel à moitié vêtu, avec une fille sur le lit presque nue, en train de passer sa main sur le corps et les parties intimes de cette fille.

Réalisé en Guinée Conakry et diffusé sur les réseaux sociaux à travers sa page Facebook, le clip incriminé a suscité la colère et l’indignation de plusieurs amoureux de la musique malienne qui se sont posés des questions sur les raisons qui peuvent pousser un jeune rappeur comme lui à faire un clip de ce genre, contraire aux us mœurs et coutumes.

Sur sa page Facebook et à travers une vidéo publiée sur la toile à la veille de la publication de ce clip, Modibo Doumbia dit SICXI R8 avait demandé aux jeunes de moins de 18 ans de s’abstenir de regarder son nouveau clip pour ne pas avoir de problème.

Selon un manager, les jeunes rappeurs d’aujourd’hui font ces clips juste pour créer le buzz sur la toile et avoir des fans virtuel loin de la réalité sinon aucune leçon de morale.

A noter que cette arrestation est un signal fort saluée aujourd’hui par la population qui voit la prison comme seul moyen d’éduquer certains jeunes rappeur en manque d’inspiration.



Mohamed Kanouté

Source : Mali24.info