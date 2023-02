Grand prix de la honte au champ hippique de Bamako : Batouli Niane accusée de s’associer avec ceux qui défient les autorités. - abamako.com

Grand prix de la honte au champ hippique de Bamako : Batouli Niane accusée de s'associer avec ceux qui défient les autorités.
Publié le samedi 25 fevrier 2023

Après l'épisode de son l'escroquerie lors du Grand prix du 20 janvier dernier, Batouli Niane est entrain de faire parler d'elle au champ Hippique de Bamako. Les observateurs ne comprennent pas comment une mécène et une ardente soutien de la transition a pu s'associer avec des gens qui défient les autorités du sport au Mali.

Un abus de pouvoir et une arrogance notoire que la Directrice Régionale de la Jeunesse et des Sports n'a pas manqué de souligner à travers une correspondance adressée aux responsables de la ligue et à ses victimes.

Pour les victimes de cette situation créée par le patron de Sylla Transit, cette présence d'une personne qu'ils apprécient aux côtés des gens qui n'ont aucune considération pour les autorités, est un affront inacceptable. Ils demandent à Batouli de ne pas s'associer avec le diable pour se faire une popularité tronquée sur le dos des victimes.

Va-t-elle reconsidérer sa position ?

Nous y reviendrons !

Lamine Diallo