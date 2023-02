Attaque du village de Kani- Bonzon : La CNDH condamne avec fermeté les abus graves des droits de l’Homme - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Attaque du village de Kani- Bonzon : La CNDH condamne avec fermeté les abus graves des droits de l’Homme Publié le samedi 25 fevrier 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par FS

Conférence de presse de présentation du rapport annuel 2021 de la CNDH

Bamako, le 29 Décembre 2022, la Commission Nationale des Droits de l`Homme (CNDH) a organisé une conférence de presse à l`Hôtel de l`Amitié pour présenter son rapport 2021 sur la situation des droits de l`Homme au Mali à la presse. Tweet

Dans un communiqué (COMMUNIQUE N°0004-2023/CNDH-P) publié ce samedi 25 Février 2023, la Commission nationale des Droits de l’Homme a condamné avec fermeté les abus graves des droits de l’Homme suite à l’attaque du Village de Kani- Bonzon, à 12km de la Ville de Bankass.



Voici la teneur du communiqué :

« La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) est affligée par des constats, allégations de violation et d'abus des droits humains dont sont l’objet les populations civiles, notamment dans les régions du nord et du Centre du pays dont les plus récentes sont relatives à l’assassinat, le 23 février 2023, d’une dizaine de civils dans le Village de Kani- Bonzon, à 12km de la Ville de Bankass.



L'Institution Nationale des droits de l’Homme s'incline devant la mémoire des disparus, souhaite prompt rétablissement aux blessés.



Aussi, sur le fondement, notamment de la Constitution du 25 février 1992, de la Charte de la Transition du 1er octobre 2020 (modifiée), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, la Commission :

 condamne avec fermeté ces abus graves des droits de l’Homme ;

 recommande des actions diligentes de la part des autorités compétentes en vue de rechercher, identifier et traduire en justice les commanditaires, auteurs et complices des abus de droits ainsi dénoncés ;

 réitère son appel pressant au Gouvernement à assurer la protection des personnes et de leurs biens sur l’ensemble du territoire national ;

 rappelle l'obligation de l'Etat, principal débiteur en matière de droits humains, de veiller à la mise en œuvre des droits fondamentaux des populations en tout temps, en tout lieu, en toute circonstance ;

 réaffirme son soutien aux Forces de Défense et de Sécurité dans la lutte contre le terrorisme, dans le strict respect des droits de l’Homme et du droit international

humanitaire ;

 recommande aux autorités d’assurer une meilleure prise en charge des victimes, notamment les déplacées internes.



Pour la CNDH, la protection des droits de l’Homme est une responsabilité partagée ».



fsanogo