Complicité avec les terroristes : des fournisseurs de carburant arrêtés Publié le samedi 25 fevrier 2023 | La Différence

C’est des éléments de la Plateforme des Mouvements du 14 juin 2014 d’Alger (MSA-GATIA), appuyés par les Forces Armées Maliennes qui ont démantelé dans la soirée du 20 février 2023, un réseau de trafic de carburant destiné au groupe terroriste de DAESH.



En effet, suite à une information reçue, une planque susceptible de contenir du carburant a été identifiée par des éléments de la Plateforme qui ont mis en place, un dispositif de surveillance qui a permis de confirmer qu’il s’agit bien d’une cache de carburant.

Les éléments de la Plateforme ont informé et convié les responsables sécuritaires de la région qui ont dépêché des éléments sur le lieu. Il a été découvert sur place une vingtaine de fûts et des dizaines de bidons contenant du carburant. Ces fûts et ces bidons étaient emballés dans des sacs. Les vendeurs sortaient ainsi discrètement le carburant pour ravitailler les terroristes de DAESH. C’est plusieurs milliers de litres de carburant qui ont ainsi été saisis. Les enquêtes ont permis d’identifier tout un réseau qui s’adonnait à ce trafic macabre.



Après cette belle opération, la Plateforme demande la collaboration des populations pour mettre fin à ce genre de réseaux. Elle met en garde tous ceux qui ont une quelconque connexion avec ces organisations criminelles et les appelle à se retirer de ces trafics qui causent la mort d’innocentes personnes. Enfin, la Plateforme réitère son engagement à ne ménager aucun effort pour la sécurisation des personnes et de leurs biens.



Pour la Plateforme

La rédaction/La Différence