Audience à la Présidence du Faso Publié le samedi 25 fevrier 2023

Audience à la Présidence du Faso

Les membres des gouvernements burkinabè et malien reçus par le chef de l'Etat



Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim TRAORE, a reçu en audience les membres du gouvernement du Burkina et du Mali, le vendredi 24 février 2023, à Ouagadougou. La délégation est allée lui présenter la synthèse des travaux du conseil conjoint des ministres des deux gouvernements.

Après le conseil conjoint des ministres, les membres des gouvernements burkinabè et malien ont rencontré le chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim TRAORE, pour lui faire le point du conseil conjoint. A la fin des échanges avec le chef de l’Etat, le Premier ministre burkinabè, Monsieur Apollinaire Joachimson KYELEM de TAMBELA, a présenté la substance de leur rencontre. "Nous avons rencontré notre chef d'Etat pour lui faire part de la synthèse de nos travaux en attendant que mon homologue Dr MAÏGA aille le faire aussi au président GOÏTA", a-t-il indiqué. "Nous avons entrepris de baliser le terrain en vue de réaliser les rêves de nos chefs d'Etat ", a-t-il ajouté.

La frontière entre le Burkina Faso et le Mali est d'environ 1 300 kilomètres mais culturellement, c'est le même peuple. Ces populations pensent qu'il est temps que ces deux peuples regardent dans la même direction. Une cause noble qui incite les dirigeants à échanger afin de poser les jalons pour la fédération des deux pays. "Les deux peuples sont déjà fédérés. Ce sont les artifices administratifs et politiques qui nous séparent", a signifié M. KYELEM de TAMBELA. Il poursuit en disant qu'ils ont échangé sur comment essayer de mettre de côté les artifices afin que les peuples puissent se rencontrer. "Nous sommes dans cette perspective pour une grande commission mixte qui va se réunir bientôt à Bamako", a-t-il soutenu.