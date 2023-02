Au moment où deux autres personnalités de la CCIM viennent d’être écrouées dans l’affaire du détournement présumé de près de 11 milliards de FCFA du fonds COVID 19 : La demande de mise en liberté provisoire du pool d’avocats de Youssouf Bathily refusée - abamako.com

Incarcéré le 23 novembre 2022, en même temps que deux fonctionnaires travaillant à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali (CCIM), le prési- dent Youssouf Bathily vient de passer, contre toute attente, trois mois à la Maison centrale d'arrêt (MCA) de Bamako. Au motif que des fonds Covid-19, logés dans une banque de la place et gérés par la CCIM, auraient été détournés à hauteur se près de 11 milliards FCFA. Il y a une semaine, les trois inculpés à savoir le secrétaire général de la CCIM, Cheick Oumar Camara, l'Agent comptable, Lamine Sacko et le président Bathily lui-même, ont été rejoints en prison par le 3ème vice-président de la CCIM, Mamadou Baba Sylla et le chef de division Approvisionnement, Alphadi Guindo.



Face à cette situation, dont personne ne sait quand elle sera dénouée tant est grand le préjudice causé à l'Etat, les avocats de Youssouf Bathily auraient formulé, il y a de cela quelques jours seulement, une demande de mise en liberté provisoire en faveur de leur client. La réponse de la justice aurait été un niet catégorique. Malheureusement pour le pré- venu et son pool d'avocats. A propos du pool d'avocats, l'on compterait parmi eux Maître Baber Gano et Maître Kas- soum Tapo et d'autres éminents membres du barreau.



Mamadou FOFANA