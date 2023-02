Les grands scandales de l’ère IBKAENNE: Quel est le sort réservé au dossier des 80 véhicules détournés par IBK? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Les grands scandales de l’ère IBKAENNE: Quel est le sort réservé au dossier des 80 véhicules détournés par IBK? Publié le dimanche 26 fevrier 2023 | Le Sphinx

Tweet



« Dugu méné son koro yé kini yé » est un adage bien de chez nous qui veut dire en français facile : « Mordre est une vieille habitude de la fourmi »



.Après être chassé du pouvoir un certain 18 août 2020, les autorités de la transition ont découvert une vieille habitude de feu Ibrahim Boubacar Keïta, celle qui consistait à corrompre tout sur son passage. Cette fois-ci, il s’agit de la disparition des 80 véhicules 4x4 offerts à notre pays par les Émirats Arabes Unis. Ce hold-up du siècle qui avait été dénoncé, en son temps, par l'ancien ministre des Domaines de l'Etat, Me Mohamed Aly Bathily, revient sur la table.



Contrairement à ce que l'on a pensé, plusieurs ministres de la Transition ont fait l'état des lieux des départements à eux confiés afin de savoir à quoi s'en tenir. C'est ainsi qu'au niveau du ministère des Affaires foncières, de l'urbanisme et de l'Habitat dirigé à l'époque par « Le Démolisseur» Dionké Diarra, on a constaté que les 80 véhicules 4x4 que les Émirats Arabes Unis ont offerts à notre pays n'ont jamais été immatriculés dans le pare automobile de l'État comme cela devrait être le cas Il s'agit de 40 Toyota LC V 8 blindées essence d'une valeur estimée par divers concessionnaires de la place (CFAO Motors Mali, Japan Motors SAS Mali et Lion Motors Mali. Ndlr) à 4,8 milliards de FCFA, soit 120 millions par véhicule, de 30 Nissan Patrol V6 Essence à 35 millions