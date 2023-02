Communiqué du Conseil Conjoint de Gouvernements de la République du Mali et du Burkina Faso - abamako.com

Communiqué du Conseil Conjoint de Gouvernements de la République du Mali et du Burkina Faso
Publié le dimanche 26 fevrier 2023

1. Dans le cadre du renforcement de la coopération entre la République du Mali et le Burkina Faso et sur invitation de Son Excellence Monsieur Apollinaire Joachimson KYELEM de TAMBELA, Premier Ministre, Chef du Gouvernement du Burkina Faso, Son Excellence Monsieur Choguel Kokalla MAIGA, Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la République du Mali, a effectué une visite d'amitié et de travail au Burkina Faso, du 23 au 26 février 2023.



2. La délégation malienne, conduite par Son Excellence Monsieur le Premier Ministre, était composée comme suit:



Monsieur Ibrahim Ikassa MAIGA, Ministre de la Refondation de



l'Etat, Chargé des Relations avec les Institutions; Général Daoud Aly MOHAMMEDINE, Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile ;



Madame DEMBELE Madina SISSOKO, Ministre des Transports et des Infrastructures:



Monsieur Lamine Seydou TRAORE, Ministre des Mines, de l'Energie et de l'Eau;



- Madame Diéminatou SANGARE, Ministre de la Santé et du Développement Social;



Monsieur Alhamdou AG ILYENE, Ministre des Maliens Etablis à l'Extérieur et de l'Intégration Africaine; Monsieur Modibo KEITA, Ministre du Développement Rural;



Monsieur Andogoly GUINDO, Ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie Hôtelière et du Tourisme.





3. Au cours de son séjour, Son Excellence Monsieur Choguel Kokalla MAIGA, Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la République du Mali, accompagné de sa délégation, a été reçu en audience par Son Excellence Le Capitaine Ibrahim TRAORE, Président de la Transition, Chef de l'Etat du Burkina Faso, à qui il a transmis le message d'amitié, de fraternité et de coopération de Son Excellence Le Colonel Assimi GOÏTA, Président de la Transition, Chef de l'Etat de la République du Mali.



4. Il a également pris part, ainsi que les membres de sa délégation, à la cérémonie officielle d'ouverture de la 28cme édition du Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO), à laquelle la République du Mali est le pays invité d'honneur.



5. Au cours du séjour de la délégation malienne, un Conseil Conjoint de Gouvernements de la République du Mali et du Burkina Faso s'est tenu, sous la co-présidence de Leurs Excellences Messieurs Choguel Kokalla MAIGA, Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la République du Mali et Apollinaire Joachimson KYELEM de TAMBELA, Premier Ministre, Chef du Gouvernement du Burkina Faso.



6. A l'ouverture des travaux du Conseil Conjoint de Gouvernements, les deux Premiers Ministres se sont réjouis de la tenue effective de ce cadre de concertation bilatérale et ont souhaité qu'il soit institutionnalisé avec une périodicité de six (06) mois pour sa tenue et de façon alternée.



7. Les deux Premiers Ministres ont réaffirmé le ferme engagement de Leurs Excellences Le Capitaine Ibrahim TRAORE, Président de la Transition, Chef de l'Etat du Burkina Faso et Le Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l'Etat de la République du Mali, de faire de l'Axe Bamako-Ouagadougou un modele réussi d'intégration sous-régionale et de coopération Sud- Sud.



8. Le Conseil Conjoint de Gouvernements a procédé à l'examen des questions spécifiques telles les processus de transition des deux pays, les questions sécuritaires et de lutte contre le terrorisme, les questions humanitaires, la coopération régionale et les sanctions communautaires à l'encontre des deux pays, le renforcement de l'axe Bamako- Ouagadougou et le projet de fédération.



9. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans leurs pays et dans la bande sahélo-saharienne, les deux délégations ont relevé la nécessité de conjuguer leurs efforts avec ceux des autres pays de la sous-région pour faire face à ce fléau et, appellent à une synergie d'actions au niveau régional pour l'endiguer.



10. A ce propos, le Chef de la délégation malienne a, au nom du Président de la Transition du Mali, de son Gouvernement et du peuple malien, ainsi qu'à son nom propre, salué la mémoire des vaillantes Forces de Défense et de Sécurité tombées sur le champ d'honneur lors de l'attaque terroriste lâche du 17 février 2023 sur l'axe Oursi-Deou.



11. Abordant la question de la cooperation au sein des instances sous- régionale, régionale et internationale, les Chefs de délégation ont salué la convergence de vues des deux Chefs d'Etat sur les questions d'intérêt commun et déploré le maintien et le durcissement des sanctions de la CEDEAO à l'encontre des trois pays en Transition, à savoir le Burkina Faso, la République du Mali et la République de Guinée, en dépit de leur plaidoyer pour la levée desdites sanctions.



12. A ce propos, les Chefs de délégation ont relevé que ces sanctions imposées de façon mécanique, dont l'impact touche les populations des Etats concernés, ne tiennent pas compte souvent des causes profondes et complexes des changements politiques et appellent la communauté internationale à un changement de paradigme dans son appréciation.



13. Le Conseil s'est félicité du niveau et de l'exemplarité de la coopération entre les deux pays dans les différents domaines. Afin de la dynamiser, les Chefs de délégation ont instruit les Ministres chargés des Affaires étrangères d'œuvrer à la tenue prochaine de la 10eme session de la Grande Commission Mixte de Coopération entre le Burkina Faso et la République du Mali.



14. Conformément aux conclusions de la réunion tripartite des Ministres chargés des Affaires étrangères tenue les 8, 9 et 10 février 2023 à Ouagadougou, les deux Parties ont convenu d'approfondir la réflexion sur le projet de fédération.





15. Au terme de son séjour, Son Excellence Monsieur Choguel Kokalla MAIGA, Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la République du Mali, a renouvelé ses sincères remerciements à Son Excellence Monsieur Apollinaire Joachimson KYELEM de TAMBELA, Premier Ministre, Chef du Gouvernement du Burkina Faso, au peuple et au Gouvernement burkinabè pour l'accueil chaleureux et fraternel ainsi que pour les commodités dont sa délégation et lui-même ont bénéficié durant leur séjour à Ouagadougou.



16. Son Excellence Monsieur Choguel Kokalla MAIGA, Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la République du Mali, a invité son homologue à effectuer une visite d'amitié et de travail en République du Mali.



17. Son Excellence Monsieur Apollinaire Joachimson KYELEM de TAMBELA, Premier Ministre, Chef du Gouvernement du Burkina Faso, a accueilli favorablement cette invitation dont la date sera fixée de commun accord par voie diplomatique.



Fait à Ouagadougou, le 26 février 2023



Pour le Gouvernement du Burkina Faso



Karamoko Jean Marie TRAORE Ministre Délégué auprès du Ministre



des Affaires Etrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabé de l'Extérieur, chargé de la Coopération Régionale



Pour le Gouvernement de la République du Mali



Alhamdou AG ILYENE, Ministre des Maliens Etablis à l'Extérieur et de l'Intégration Africaine